NCOC отказалась от освоения месторождения Каламкас-море на Каспии

«Консорциум принял решение не продолжать освоение месторождения Каламкас-море. Решение обусловлено сложной экономикой проекта. Данное решение не повлияет на текущую операционную деятельность и другие реализуемые проекты «NCOC N.V.», - сообщили агентству в пресс-службе нефтяной компании.

Подчеркивается, что «оператор продолжит уделять особое внимание безопасной и устойчивой добыче на месторождении Кашаган».

Между тем «Ак Жайык» пишет, что Shell тоже отказалась от освоения месторождений Каламкас-море и Хазар.

В Минэнерго заявили, что после завершения процедуры по возврату прав недропользования на Каламкас-море в собственность государства может быть рассмотрен вопрос о привлечении других инвесторов. При этом новые контракты будут основаны на текущем налоговом законодательстве, а не на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

Соглашение по освоению месторождения Каламкас-море было подписано в декабре 2018 года в рамках СРП по Северному Каспию. Министерство энергетики и инвесторы проекта рассматривали различные варианты освоения месторождения, чтобы определить наиболее оптимальный и рентабельный вариант.

Геологические запасы месторождения Каламкас-море оцениваются в 159 млн тонн нефти.