В Алматы уничтожают старую мозаику

Сейчас рабочие сносят историческую советскую мозаику в районе ТРЦ «Мерей» - на проспекте Райымбека, 101 (Назарбаева). Многие годы она находилась за забором и была известна только исследователям монументального искусства.

На проспекте Райымбека, 101 строители начали вести работы по сносу здания, на фасаде которого находится старая советская мозаика. Исследователь монументального искусства Куаныш Есжанов попытался зайти на территорию, но его не пропустили: «Там большая территория, огороженная железным. Я пытался подойти туда, но там были строители. Они сказали, что доступ запрещен, они собирались все сносить».

Кто-то из жильцов поблизости отправил информацию о мозаике исследователю советского монументального искусства Дэнису Кину. Куаныш работает с Дэнисом и помогает ему, пока он в отъезде. Автор этой мозаики неизвестен, территория была огорожена 15 лет. Рабочие не дали доступа к объекту, так как у Куаныша не было документов, разрешающих вход. «В прошлом году у нас было письмо от акимата, но те люди уже ушли, аким поменялся. Мы еще новое письмо не получили, и поэтому не смогли зайти на территорию», - добавил он.

Есжанов обратился в Astana Group. В прошлом исследователи уже сотрудничали с компанией в деле сохранения монументального искусства города - в селе Теректы в Алматинской области произошла аналогичная ситуация, тогда часть мозаики удалось спасти. Недавно совместными усилиями им удалось снять разрушающуюся мозаику с фасада жилого дома на Достык-Кажымукана, сейчас её реставрируют и скоро она будет установлена по дороге на «Медеу».

Куаныш Есжанов отмечает, что мозаика на проспекте Райымбека выполнена из смальты, проблем с её реставрацией не будет – материалы для этого есть. «Наше дело на данном этапе - приостановить работы и спасти мозаику. Если придать это огласке, может быть, они (хозяева территории - прим. V) приостановят работы и не будут сносить. Они явно не понимают, что это. Их дело – просто все снести», - добавил Куаныш.

Обновление: после публикации ГАСК и представитель ArchCode Almaty выехали на место, их пропустили на объект, выяснилось, что это рисунок, сделанный под мозаику на здании общежития, построенного в 50-х годах прошлого века.

Фотографии Адиля Ажиева:

Исчезающие мозаики Алматы