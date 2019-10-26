Несколько десятков человек пришли на акции протеста в столице и Алматы

В столице и Алматы по несколько десятков человек пришли на акции протеста, объяленные движением ДВК, признанным судом экстремистским.

В столице было задержано порядка 20 человек, еще с несколькими собравшимися, у которых не было плакатов, полицейские проводили беседу, их не задерживали. Акция проходила в районе Конгресс-холла.

В Алматы протестующие не смогли собраться на акцию - большинство из них были задержаны либо на подходах к площади Астана, либо при первом пояалении на пересечении улиц Панфилова и Толе би. Всего в Алматы задержано от 15 до 20 человек.

Часть потенциальных участников протестов были задержаны накануне и в субботу утром. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности сообщило, что на акцию не смогли добраться правозащитники и активисты Ерлан Калиев, Маржан Аспандиярова и Рыспек Сарсенбайулы, планировавшие проводить мониторинг ситуации. Их заблокировали на выходе из домов.

На подходах к площади Астана была также задержана активистка Камилла Шоканова, сообщила она Vласти по телефону, не успев рассказать деталей.

Между тем пресс-служба МВД сообщила о 26 задержанных на акциях.

"На данный момент в полицию доставлены 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности. МВД в целях предупреждения правонарушений призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне Генпрокуратура предупредила о намерении принять "строгие меры" к участникам и организаторам акций протеста, которые не были санкционированы властями.