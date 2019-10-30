В Минэкологии предлагают повысить тарифы на утилизацию и переработку мусора

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов предложил повысить тарифы на утилизацию и переработку мусора, чтобы решать проблему с твердо-бытовыми отходами в Казахстане, сообщает «Казинформ» . По его словам, среди стран СНГ в нашей стране самые низкие тарифы.

«Тарифы должны подниматься поэтапно. Понятно, что тариф не может быть одинаковым для всех регионов. Мы должны учитывать региональные особенности, количество отходов, социальные слои населения. Поэтому этот вопрос очень дифференцированный. Поэтому сказать, что тариф должен быть 500 тенге или 1 тыс. тенге, будет неправильно», - сказал он на форуме «Стратегия Казахстана в сфере утилизации отходов».

Он отметил, что в Алматы, например, тарифы на утилизацию и переработку мусора повысились на 549 тенге, а в столице есть только вывоз и утилизация, но нет переработки мусора. Примкулов считает, что без повышения тарифов на утилизацию и переработку решить проблему с ТБО в стране невозможно.

В свою очередь директор Ассоциации переработчиков, утилизаторов и мусоровывозящих организаций Азамат Аяйбергенов добавил, что в столице тариф составляет 246 тенге, и не поднимался с 2012 года. А чтобы покрыть расходы на ГСМ и зарплаты, необходимо установить тариф в пределах 500-600 тенге.

«За домофон приходит около 370 тенге, а за мусор – 246 тенге. Хотя каждый день машины ездят, вывозят, работают люди. Нужно сопоставлять это. Я как обычный человек отреагировал», - сказал Аяйбергенов.