До этого времени жилье будет только в трех городах
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С 2022 года арендное жилье для молодежи начнут строить в регионах Казахстана
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

С 2022 года арендное жилье для работающей молодежи начнут строить не только в столице, городах Алматы и Шымкент, но и в других регионах, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр информации и общественного развити Даурен Абаев.

«В случае вашей поддержки планируется поднять вопрос строительства арендного жилья для молодежи в остальных регионах страны, начиная с 2022 года», - сказал депутатам Абаев.

Он напомнил, что в 2019 году 3 тыс. квартир будут предоставлены работающей молодежи сроком на 5 лет в столице, городах Алматы и Шымкент. Предполагаемая арендная плата не превысит 15 тыс. тенге. При этом площадь жилья будет не менее 40 кв. м.

«К слову, прием заявок в городе Нур-Султан стартует уже сегодня. В Алматы уже собрано свыше 200 заявок», - сообщил министр.

В общей сложности в течение трех лет будет выдано 9 тыс. квартир.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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