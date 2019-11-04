С 2022 года арендное жилье для молодежи начнут строить в регионах Казахстана

До этого времени жилье будет только в трех городах
Тамара Вааль, Vласть
С 2022 года арендное жилье для работающей молодежи начнут строить не только в столице, городах Алматы и Шымкент, но и в других регионах, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр информации и общественного развити Даурен Абаев.
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