ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть

ОПЕК опубликовала прогноз по мировому рынку нефти на среднесрочный (до 2024 года) и долгосрочный (до 2040 года) периоды, пишет «Коммерсантъ» .

В среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн баррелей в сутки, что на 6,1 млн баррелей выше уровня 2018 года. Среднегодовой рост спроса до 2024 года составит 1 млн баррелей в сутки – прогноз снижен на 1,1 млн баррелей в сутки. Отмечается, что рост спроса будет обеспечен в основном со стороны стран, не входящих в ОЭСР. А в странах ОЭСР после 2020 года спрос на нефть будет постепенно сокращаться.

До 2040 года спрос на нефть вырастет до 110,6 млн баррелей в сутки, прогнозируют в ОПЕК, по сравнению с 98,7 млн баррелей в сутки в 2018 году. Разница в динамике спроса между странами, входящими и не входящими в ОЭСР, будет еще более существенной. В организации отмечают, что спрос на нефть со стороны стран, не входящих в ОЭСР, с 2018 по 2040 год вырастет на 21,4 млн баррелей в сутки, при этом «Индия станет страной, которая покажет наибольший рост спроса на нефть».

В странах ОЭСР спрос на нефть будет оставаться на уровне 48 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько лет, а к 2040 году он снизится до 38 млн баррелей в сутки.

В целом, по данным ОПЕК, рост спроса на нефть в мире замедлится с 1,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до 0,5 млн баррелей в сутки к концу следующего десятилетия.