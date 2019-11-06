Но в среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн баррелей в день
  • 155
ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть
ФОТО РД КМГ

ОПЕК опубликовала прогноз по мировому рынку нефти на среднесрочный (до 2024 года) и долгосрочный (до 2040 года) периоды, пишет «Коммерсантъ».

В среднесрочном периоде мировой спрос на нефть вырастет до 104,8 млн баррелей в сутки, что на 6,1 млн баррелей выше уровня 2018 года. Среднегодовой рост спроса до 2024 года составит 1 млн баррелей в сутки – прогноз снижен на 1,1 млн баррелей в сутки. Отмечается, что рост спроса будет обеспечен в основном со стороны стран, не входящих в ОЭСР. А в странах ОЭСР после 2020 года спрос на нефть будет постепенно сокращаться.

До 2040 года спрос на нефть вырастет до 110,6 млн баррелей в сутки, прогнозируют в ОПЕК, по сравнению с 98,7 млн баррелей в сутки в 2018 году. Разница в динамике спроса между странами, входящими и не входящими в ОЭСР, будет еще более существенной. В организации отмечают, что спрос на нефть со стороны стран, не входящих в ОЭСР, с 2018 по 2040 год вырастет на 21,4 млн баррелей в сутки, при этом «Индия станет страной, которая покажет наибольший рост спроса на нефть».

В странах ОЭСР спрос на нефть будет оставаться на уровне 48 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько лет, а к 2040 году он снизится до 38 млн баррелей в сутки.

В целом, по данным ОПЕК, рост спроса на нефть в мире замедлится с 1,4 млн баррелей в сутки в 2018 году до 0,5 млн баррелей в сутки к концу следующего десятилетия.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Минфин обсуждает возможность фискализации операций по Kaspi Gold
Новости
Похолодание и снег прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Три волны похолодания прогнозируют синоптики в Казахстане в ноябре
Новости
В 11 аэропортах Казахстана введен режим «открытого неба» - КГА
Новости
Снег и дальнейшее похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Израиль закрыл свои посольства по всему миру