Токаев о работе НСОД: «Конкретные результаты достигнуты»

С президентом РОО «Экологический альянс «Байтақ болашақ» Азаматханом Амиртаевым обсуждались вопросы экологической ситуации в стране, повышения уровня экологического сознания и культуры населения. Амиртаев высказал ряд предложений по поддержке МСБ и привлечению иностранных инвестиций в экологические проекты.

Председатель попечительского совета фонда развития «Қазақстан барысы» Арман Шураев рассказал о путях решения проблем в сфере внутреннего и внешнего туризма, продвижении на внешних рынках борьбы қазақ күресі как национального бренда, а на встрече с общественным деятелем и политологом Айдосом Сарымом рассматривались перспективы развития гуманитарных наук, их роль в общественно-политической жизни страны, идеологической политике и реализации программы «Рухани жаңғыру».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что после первого заседания НСОД была проделана большая работа по проработке предложений и рекомендаций, высказанных членами совета в ходе рабочих обсуждений в администрации президента и правительстве.

«Конкретные результаты достигнуты. В ближайшее время предстоит доработать некоторые изменения в законодательство, после чего будет созвано второе заседание Национального совета», - заключил он.