США начали переброску военных на Ближний Восток

Переброска военных началась в субботу из Форт-Брэгга, Северная Каролина. По словам представителя дивизии подполковника Майка Бернса, в Кувейт уже направлены 700 военнослужащих, а в течение нескольких дней к ним присоединятся еще 3,5 тыс. десантников. Военные должны укрепить позиции США на фоне растущей напряженности в регионе после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, так как Вашингтон опасается вероятных ответных действий Ирана на авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани.

О том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, стало известно 3 января. Как отмечал CNBC News, военные разместятся в том числе в Кувейте и Ираке. При этом в Пентагоне заявляли, что переброска войск происходит рамках ранее объявленного плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде и не является прямым ответом на гибель Сулеймани, вызвавшую недовольство Тегерана.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, если подвергнутся атаке со стороны Тегерана. Их число равно числу американских заложников, «захваченных Ираном много лет назад». «США более не хотят каких-либо угроз», - написал он в Twitter. Захват заложников, который упомянул Трамп, произошел 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. Группа радикально настроенных студентов ворвалась в здание дипмиссии и взяла в заложники 66 ее сотрудников, потребовав от Вашингтона выдачи шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, бежавшего в США незадолго до исламской революции. Часть дипломатов были освобождены, но большинство – 52 человека – удерживали в неволе в течение 444 дней.

Командующий КСИР Ирана Хосейн Салами заявил агентству Fars, что «за убийством генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец присутствию США в регионе», добавив, что Он это «затронет обширную территорию». По его слова, американцы положили конец своему присутствию в регионе, убив генерала Сулеймани, пообещав, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы добавиться этой цели.

Касем Сулеймани, командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Атака была осуществлена по приказу Трампа, назвавшего иранского военачальника «террористом номер один». В Пентагоне ликвидацию Сулеймани объяснили «оборонительными действиями».