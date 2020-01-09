Суд оправдал журналиста Амангельды Батырбекова по делу о клевете. Об этом сообщила на Facebook глава международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

«Амангельды Батырбеков оправдан», - написала она на своей странице без подробностей.

Как сообщает «Радио Азаттык», Амангельды Батырбеков оправдан судом на фоне протестов. Постановление апелляционной коллегии, согласно которому Батырбеков освобожден из-под стражи в зале суда, Туркестанский областной суд огласил утром 9 января.

Накануне сторонники журналиста требовали, чтобы апелляционная коллегия огласила постановление по жалобе Батырбекова на приговор. Приехавшие из разных регионов Казахстана десятки сторонников главного редактора газеты «Сарыагаш инфо» неоднократно призывали власти освободить Батырбекова и снять с него обвинения.

Напомним, ранее ожидалось, что на судебном заседании Туркестанского областного суда, которое должно было состояться 6 января, Батырбекова оправдают. В ноябре текст журналиста, за который его привлекли к суду, отправили на новую экспертизу. Автор прежней экспертизы оказалась специалистом в области русской, а не казахской филологии. На судебном заседании должны были представить новую экспертизу.

Уголовное преследование журналиста началось после жалобы руководителя отдела образования Келесского района Туркестанской области Бахтияра Абдиева, который счел, что Батырбеков оскорбил и оклеветал его в своих публикациях. 23 сентября Сарыагашский районный суд Туркестанской области приговорил гражданского активиста, редактора газеты «Сарыагаш инфо» к двум годам и 3 месяцам заключения, признав его виновным в клевете и оскорблении. Во время рассмотрения Туркестанским областным судом апелляционной жалобы Батырбекова в Сарыагашском районном суде в отношении него начали рассмотрение второго уголовного дела по этим же двум статьям. На этот раз в суд поступило заявление от председателя общественного объединения «Заңғар Медет» Лайлы Дарханбаевой. Среди пяти человек, на которых Дарханбаева подала в суд, кроме Батырбекова, есть его жена Гульзада Баймуратова.

Международная организация Репортеры без границ» (RSF) обратила внимание на серьезные процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, и призвала судебную систему Казахстана отменить 27-месячный тюремный срок, к которому приговорен Батырбеков.

Фонд «Адил соз» заявил, что «лишение свободы журналиста Амангельды Батырбекова за выражение своего мнения грубо нарушает обязательства страны, проистекающие из ратификации Казахстаном Международного пакта о гражданских и политических правах».

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