Принята резолюция, ограничивающая возможности вести войну
  • 402
Демократы ограничили военные полномочия Трампа в отношении Ирана
Фото AP

Палата представителей конгресса США, которую контролируют демократы, приняла резолюцию, ограничивающую возможности Трампа вести войну с Ираном. За резолюцию проголосовали 224 депутата против 194, сообщает Русская служба ВВС.

Принятая резолюция обязывает президента «прекратить использование вооруженных сил США» против Ирана, если конгресс не дал на это свое согласие. Исключение составляет ситуация, когда «необходима защита от неминуемого вооруженного нападения». Однако шансы на принятие резолюции сенатом, где большинство составляют республиканцы, невелики.

Впрочем, как отмечает Би-би-си, даже если документ примут обе палаты, Трампу не придется накладывать на нее вето, поскольку она не имеет силы закона.

В своем Twitter Дональд Трамп выразил уверенность, что «все республиканцы в конгрессе проголосуют против» резолюции. Он также заявил журналистам в Белом доме, что иранцы «собирались взорвать наше посольство» в Ираке, поэтому США нанесли воздушный удар по генералу Сулеймани.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Украинский пассажирский Boeing разбился близ Тегерана
Новости
В Минтруда объяснили схему изъятия пенсионных накоплений
Новости
Взрыв газа произошел в квартире 5-этажного дома в Каскелене
Новости
В окно квартиры экоактивистки Салтанат Ташимовой бросили зажигательную смесь
Новости
Только 102 тыс. казахстанцев смогут использовать пенсионные накопления на личные нужды
Новости
Население Казахстана превысило 18,6 млн. человек