Демократы ограничили военные полномочия Трампа в отношении Ирана

Принятая резолюция обязывает президента «прекратить использование вооруженных сил США» против Ирана, если конгресс не дал на это свое согласие. Исключение составляет ситуация, когда «необходима защита от неминуемого вооруженного нападения». Однако шансы на принятие резолюции сенатом, где большинство составляют республиканцы, невелики.

Впрочем, как отмечает Би-би-си, даже если документ примут обе палаты, Трампу не придется накладывать на нее вето, поскольку она не имеет силы закона.

В своем Twitter Дональд Трамп выразил уверенность, что «все республиканцы в конгрессе проголосуют против» резолюции. Он также заявил журналистам в Белом доме, что иранцы «собирались взорвать наше посольство» в Ираке, поэтому США нанесли воздушный удар по генералу Сулеймани.