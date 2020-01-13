Освобождение от налогов коснется 1,2 млн предпринимателей – Миннацэкономики

Освобождение от налогов на доход распространится на 1,2 млн субъектов микро- и малого предпринимательства, что позволит бизнесу за 3 года сэкономить более 380 млрд тенге, направив эти средства на развитие своей деятельности, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

В ведомстве напомнили, что соответствующий закон подписан главой государства в конце 2019 года.

«Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте» с 1 января 2020 года ряд отечественных налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов до 1 января 2023 года. Это делается для облегчения налоговой нагрузки на представителей малого и микро бизнеса», - пояснили в министерстве.

В соответствии с законодательством микро бизнес – это индивидуальные предприниматели с количеством работников до 15 человек и с годовым доходов до 30 тыс. МРП (79 млн тенге), малый бизнес – это индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством работников до 100 человек и с годовым доходом до 300 тыс. МРП (795 млн тенге). Налогом на доход является корпоративный подоходный налог для юридических лиц, индивидуальный подоходный налог для индивидуальных предпринимателей, единый земельный налог для крестьянских или фермерских хозяйств, социальный налог для предпринимателей, осуществляющих деятельность в СНР на основе упрощенной декларации.

«Все остальные налоги и платежи будут уплачиваться при возникновении обязательств. При этом освобождение от уплаты налогов распространяется на субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы (СНР)», - подчеркнули в МНЭ.

В ведомстве также уточнили, кто не освобождается от налогов. Это налогоплательщики, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, производством и (или) оптовой реализацией подакцизной продукции; по хранению зерна на хлебоприемных пунктах; проведение лотереи; в сфере игорного бизнеса; деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов; банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента); аудиторскую деятельность; профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; деятельность кредитных бюро; охранную деятельность; деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему; деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей; реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров; деятельность по реализации угля, нефти, розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута; внешнеэкономическую деятельность.