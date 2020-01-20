Сертификаты Bek Air не будут восстановлены до устранения всех нарушений

Авиационная администрация Казахстана сообщила о многочисленных нарушениях в деятельности компании Bek Air. В частности, компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно, а с двигателей снимаются таблички с информацией о серийных номерах для отслеживания часов и циклов. В целом состояние флота авиакомпании неудовлетворительное. В этой связи сертификаты летной годности и эксплуатанта не будут восстановлены до устранения всех нарушений.

«После крушения рейса АО «Бек Эйр» 27 декабря 2019 года АО «Авиационная администрация Казахстана» (AAK) приостановило действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности. Это решение основано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия. Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов АО «Бек Эйр», частота серьезных проблем с безопасностью было значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика. В результате приостановки сертификатов, была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлены ряд нарушений», - говорится в сообщении, распространенном комитетом гражданской авиации.

В частности, в ходе проверки выявлены две основные проблемы. Так, было установлено, что компания не контролирует поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данными процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое.

«Отчеты показывают, что АО «Бек Эйр» регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно. Эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. Также это свидетельствует о неспособности АО «Бек Эйр» получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных части для старых самолетов. В сочетании с этим самым серьезным наблюдением является снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах для отслеживания часов и циклов. В связи с этим идентификация двигателей не может быть проверена, также не могут быть подтверждены их действительно наработанные часы и циклы», - констатируют авиавласти.

Сообщается, что выявлены несколько двигателей с такой проблемой, что ставит под сомнение годность всех двигателей, эксплуатируемых компанией. Кроме того, отмечает КГА, производитель авиационных двигателей Fokker-100 компания Rolls Royce сообщила, что к ним не поступала информация о капитальном ремонте двигателей с тех пор, как эти самолеты поступили в Казахстан. Также здесь отмечают, что процедуры, требующей снятия таблички с данными, не существует, и что Rolls Royce ни при каких обстоятельствах не разрешит делать это с действующим двигателем.



В этой связи Авиационная администрация Казахстана» ожидает, что АО «Бек Эйр» уделит «значительное внимание вопросу правильной идентификации записей, хранящихся на самолетах, которые будут показывать все замены компонентов». В частности, идентификация двигателя должна быть произведена таким образом, чтобы авиакомпания смогла доказать, какие это именно двигатели, и что все записи с серийными номерами верны.

«Второй основной проблемой летной годности является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для их управления. Этот процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании. Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и т.д., которые применимы ко всем самолетам», - продолжили в ААК.

В целом состояние флота компании оценивается как неудовлетворительное, что «ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности».

«Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений, сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены, и мы не убедимся в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне. В части летной эксплуатации авиакомпании перечень выявленных нарушений также внушителен», - подчеркивают авиавласти.

В субботу, 18 января, стало известно, что IATA отозвала трехзначный код авиакомпании.

Между тем Bek Air все еще надеется в ближайшее время возобновить полеты. На прошлой неделе компания сообщила о намерении обжаловать в суде приостановку сертификата эксплуатанта.