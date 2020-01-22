Новые правила для обменников приведут к появлению «серого» рынка обмена валют, считают депутаты

Новые требования к обменным пунктам, в которых увеличены минимальный размер уставного капитала – для городов 100 млн тенге, а для сельской местности – 50 млн тенге, попросту выдавят с рынка небольшие обменные пункты, считает депутат мажилиса Меруерт Казбекова. Более того, по ее мнению, это приведет к тому, что в стране появится «серый» рынок обмена валют. В своем депутатском запросе на имя председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой в среду в ходе пленарного заседания палаты депутат попросила пересмотреть новые требования.

«4 апреля 2019 года Национальным банком были приняты поправки в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов. В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов: 100 млн тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения (в прежних правилах 30 млн тенге – V), административных центрах областей, городах областного значения (в прежних правилах 20 млн тенге – V), 50 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах 10 млн тенге – V), - напомнила Казбекова, отметив, что в правила также включили несколько дополнительных пунктов, которые определяют режим работы и лимит средств, необходимый для работы обменника.

Депутат задалась вопросом, откуда вообще взялась цифра в 100 млн тенге, причем «не у владельца бизнеса, а непосредственно в самом обменном пункте». По ее словам, Национальный банк объясняет увеличение размера уставного капитала и наличие средств в кассе – укрупнением бизнеса и недопущением отказов клиентам по причине небольшого объема наличности в кассе.

«Вдруг кто-то придет в обменник и захочет купить сразу 300 тысяч долларов – так что ли?, - недоумевает депутат. – Неужели непонятно, что такое требование не только выводит из оборота огромные для малого и среднего бизнеса средства, но и ставит под угрозу и сам бизнес, и жизнь его сотрудников. Ведь тем самым провоцируется рост нападений на обменные пункты, у охранников которых зачастую нет даже травматического оружия. И при этом любой злоумышленник будет иметь в виду, что в каждом обменнике в любом небольшом городе или райцентре всегда должно быть как минимум 50 млн. Многие ли потенциальные преступники устоят перед таким искушением, особенно если учесть, что сегодня калечат и убивают не за 50 млн, а за 5 тыс. тенге?», - задала она риторический вопрос.

Кроме того, напомнила депутат, регулятором были приняты поправки в правила в части изменения режима работы обменных пунктов и фиксации личных данных клиента. Таким образом, по ее словам, сокращение времени работы обменных пунктов создаст определенные трудности для рынка, потому что «в вечернее время осуществляется достаточно большое количество операций, и не у всех казахстанцев есть возможности обменять валюту в рабочее время».

«Многие работающие граждане делают покупки и, при необходимости, меняют валюту после работы, то есть 18:00 или 19:00. И, как правило, это не сотни тысяч, а 100-200 долларов, отложенных до зарплаты. Что касается требований Национального банка к фиксации личных данных клиента, считаем, что данная норма нарушает требование закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». Тем более данным законом регламентировано, что особенности сбора, обработки и защиты персональных данных могут регулироваться только законами и актами президента Республики Казахстан, но ни в кое случае не приказами председателя Национального банка РК», - добавила Казбекова.

В этой связи фракция «Ак жол» считает, что указанные требования направлены «против малых предпринимателей, в интересах их более крупных конкурентов и банков».

«Малый бизнес не может нанять охранное агентство и приставить к каждому кассиру телохранителя. Между тем малый бизнес в данной сфере не только обеспечивает рабочие места, но и предоставляет услуги на более гибких условиях и с более выгодными курсами для клиентов, чем те же банки. Их искусственное «выдавливание» приведет к образованию серого рынка валют, и к формированию двойного курса, так сказать, официального и рыночного, как это было до последнего времени в Узбекистане. Почему опыт соседей ничему не учит наших чиновников, неужели им нужно все ошибки повторять самим? В связи с образованием возглавляемого Вами агентства просим вернуться к рассмотрению данного вопроса, с участием представителей не только банков, но и малого и среднего бизнеса в данной сфере», - заключила депутат.