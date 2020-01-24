Токаев запретил создавать фонды по аналогии с Нацфондом

Президент Касым-Жомарт Токаев запретил правительству и Нацбанку создавать какие-либо фонды, так как альтернативы Нацфонду нет. Об этом он заявил в пятниу в ходе расширенного заседания правительства.

«Национальный фонд является безальтернативным институтом. Создание каких-либо дополнительных фондов где-бы там ни было не допускается и не разрешается», - заявил президент.

По его мнению, перед правительством, Нацфондом и новым агентством стоит именно такая задача – сохранить и приумножить имеющиеся активы.

«Национальный фонд – это единственная подобного рода учреждение, институт», - напомнил Токаев.

В свою очередь председатель Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что в 2018 году были внесены изменения в политику инвестирования.

«Мы увеличили долю инвестирования в акции, уменьшили долю инвестирования в облигации развитых стран и увеличили долю (инвестиций в облигации – V) развивающихся стран. Благодаря этому по итогам 2019 года получен валютный доход в сумме 4,2 млрд долларов. Это примерно 7,3% в валюте», - сказал Досаев, отметив, что рынок акций вырос более чем на 25% и в 2020 году «мы готовы продолжить эту тенденцию».