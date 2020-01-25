Суд оставил в силе решение о взыскании с активистов 6 млн. тенге в пользу членов «Нур Отана»

Суд не согласился с доводами активистов Альнура Ильяшева, Марата Турымбетова и Санавар Закировой о незаконности приговора. Накануне Ильяшев предполагал такой исход рассмотрения апелляционной жалобы и в пятницу вновь повторил намерение обращаться в будущем с жалобой в комитет ООН по правам человека.

«Мы все-таки считаем, что решение суда не является законным, и оно продиктовано политическими интересами главной партии страны и нечестной судебной системы. Судья совершил много ошибок, не обращал внимание на законные доводы. Да и унижение чести и достоинства - это не то, что можно измерить шестью или двадцатью миллионами. Несмотря на то, что мы проиграли это дело, мы обратимся в ООН, однако, это может занять от нескольких месяцев до года или даже до полутора года», - сказала в свою очередь представитель активистов, правозащитница Маржан Аспандиярова.

В пятницу пришедшие на заседание суда активисты и журналисты не смогли попасть в зал, где рассматривалось дело из-за того, что уже к 15:40 – за 20 минут до начала слушаний – зал был заполнен людьми, поддерживающими представителей партии «Нур Отан». Турымбетов заявил журналистам, что их приезд «был организованным».

В итоге в зал заседаний смогла пройти лишь небольшая группа сторонников активистов. Позднее из зала суда была удалена активистка Асия Тулесова, которая требовала у судьи запустить в зал журналистов и других активистов.

Находившиеся в здании суда активисты скандировали речевки «Пропускай!», «Честный суд», «Позор», пели песни и читали статьи из Конституции Республики Казахстан, передал корреспондент Vласти. Активистов в здании суда в итоге расталкивали наряды СОБРа.

Партия власти «Нур Отан» подала иск на 20 млн. тенге против трех активистов, посчитав, что они нарушили ее честь и деловую репутацию. В ходе рассмотрения иска в суде первой инстанции иск был дополнен заявления группы членов партии. В итоге суд не удовлетворил иск от юридического лица, но взыскал с активистов 6 млн. тенге в пользу физических лиц – сторонников «Нур Отана».

Альнур Ильяшев, Марат Турымбетов и Санавар Закирова убеждены, что партия власти препятствовала в создании оппозиционной партии «Наше право» - попытку ее зарегистрировать Закирова предпринимала в марте прошлого года.