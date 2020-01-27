Столичный аэропорт временно закрыли из-за непогоды

Десятки рейсов задерживаются и отменены в столичном аэропорту из-за непогоды, сообщил комитет гражданской авиации. Указывается, что аэродром закрыт с 02:40 до 11:00 «с возможным продлением закрытия».

«С целью обеспечения безопасности полетов сообщаем, что на текущий момент задержаны на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью.

Скорость ветра 20 м/сек, порывы доходят до 24 м/сек. По прогнозу ожидается усиление ветра до 27м/сек», - говорится в сообщении.

Так, на вылет задержаны 19 внутренних рейсов и 13 международных, на прилет – 16 международных и 20 внутренних рейсов. Кроме того, отменены 14 внутренних рейсов на вылет и 4 международных рейса, на прилет отменены 13 внутренних рейсов и 2 международных рейса.

В частности, задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Костаная, Новосибирска, Пекина, Будапешта, Шымкета, Дубай, Минска, Стамбула, Москвы, Улан-Батора, Алматы. Отменены рейсы из Алматы, Актобе, Актау, Семея, Шымкента, Атырау, Душанбе, Франкфурта.

«В связи с метеорологическими условиями в аэропорту отправления» задерживаются рейсы из столицы в Петропавловск, Павлодар, Кызылорду, Шымкент, Москву, Улан-Батор, Алматы, Актобе, Тараз, Костанай, Минск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Ташкент, Атырау, Уральск, Дубаи, Стамбул. Отменены рейсы на вылет в Семей, Шымкент, Актобе, Москву, Актау, Атырау, Алматы, Душанбе, Франкфурт.

Также ряд самолетов, улетевшие из столицы, отправлены на запасные аэродромы.