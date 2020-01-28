Американские военные подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американские военные заявили, что в афганской провинции Газни разбился самолет E-11A, но оспаривают утверждения о том, что его сбили талибы, сообщает Reuters .

Высокопоставленные чиновники агентства заявили, что в момент падения самолета в нем находилось от 2 до 5 человек.

«Самолет, который выполнял разведывательную миссию, был сбит в районе Садо-Хель в районе Дех Як провинции Газни», - заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что авария была вызвана огнем противника, нет», - заявил в свою очередь военный представитель США полковник Сонни Леггетт.

Военный самолет, построенный Bombardier Inc, используется для обеспечения коммуникационных возможностей в отдаленных местах.

Авиакатастрофа произошла на фоне переговоров талибов и США о прекращении 18-летней войны в Афганистане. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп давно призывал к прекращению участия США в Афганистане, которое началось с вторжения Америки после событий 11 сентября 2001 года. Переговоры между двумя сторонами начались в прошлом году в Дохе, но были прерваны как минимум дважды после нападений талибов на военный персонал США в сентябре и декабре. На прошлой неделе начался очередной раунд переговоров со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, который неоднократно встречался с главным переговорщиком талибов муллой Абдул Гани Барадаром.

Ранее сообщалось, что потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana African Airlines, но позже она опровергла это сообщения.