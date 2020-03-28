Общее количество погибших от инфекции составило более 2,5 тыс.
​В Иране впервые зарегистрировали более 3000 заражённых коронавирусом за сутки
Фото с сайта interfax.ru

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки составило 3 076 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 35 тыс. Такие данные привел в субботу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур, сообщает ТАСС.

«Со вчерашнего дня выявлено 3 076 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 35 408», - приводит его слова агентство Fars. Джаханпур сообщил, что «за 24 часа из-за коронавируса умерли 139 человек, общее количество летальных исходов на сегодняшний день составляет 2 517».

За последние три дня численность заболевших выросла почти на треть. В начале недели президент Ирана Хасан Рухани заявлял о сокращении количества пациентов, поступающих в больницы, равно как и о снижении количества смертей. Однако уже через несколько дней количество новых случаев заболевания и гибели превысило отметку в 2000 человек.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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