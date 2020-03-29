В Атырауской области вдвое выросло число подтвержденных случаев коронавируса

В Казахстане зарегистрировано еще 12 случаев коронавируса: в Алматы, столице, Атырауской и Алматинской областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

Число зарегистрированных случаев в Атырауской области удвоилось: в регионе подтверждено 12 случаев - это третий результат после столицы и Алматы.

В Алматы подтверждено три новых случая коронавируса и общее число заболевших выросло до 70, в столице зарегистрирован еще один новый случай и 167 заболевших в целом.

В Алматинской области зарегистрировано 2 новых случая, общее число заболевших в регионе выросло до 6.

За воскресенье в Казахстане подтверждено 55 новых случаев коронавируса, это второй по числу зарегистрированных случаев день после предыдущего, когда медики подтвердили 73 новых случая.

В целом по стране зарегистрировано 283 случая коронавируса в 15 из 17 регионов, 1 человек скончался, 20 человек поправились.