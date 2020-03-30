Китайская провинция Хайнань отказывается от пластика в повседневном употреблении

Как рассказал глава регионального управления охраны окружающей среды Дэн Сяоган, «в столовых всех партийных и правительственных структур, в общественных организациях, крупных государственных компаниях, на территории ключевых туристических достопримечательностей Хайнаня, в крупных супермаркетах и торговых центрах, в учебных заведениях, больницах, при проведении масштабных заседаний и выставок будут запрещены одноразовые пластиковые пакеты и столовые приборы». Параллельно с этим ведется работа по организации цепочек поставок продукции из новых альтернативных материалов. На Хайнане начато строительство четырех фабрик, которые будут производить до 23 тыс. тонн таких товаров в год.

Ранее управление охраны окружающей среды Хайнаня сообщало, что с 1 декабря вводится запрет на производство, продажу и использование широкого перечня одноразовой пластиковой продукции с содержанием полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, этилвинилацетата и полиэтилентерефталата. В дальнейшем власти намерены расширить список запрещенных предметов из пластика.

В январе правительство КНР запустило программу полного отказа от полимеров в ряде сфер бытового применения, к 2026 году они должны быть вытеснены новыми материалами. Согласно распоряжению властей, магазины, рестораны, аптеки и другие заведения крупнейших городов Китая уже в 2020 году полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков.