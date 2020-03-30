Камеры «Сергек» будут отслеживать нарушение усиленного режима карантина в Алматы

Системы «Сергек» будут использовать для отслеживания нарушителей усиленного режима карантина в Алматы, сообщил на брифинге в понедельник начальник департамента полиции Канат Таймерденов.

«Внутри города тоже будем использовать систему Сергек. Если нарушение имеется, например, по видеокамерам будем отслеживать, чтобы завтра могли в суде доказать, что он нарушил режим карантина», - пояснил он.

Режим усиленного карантина действует в городе с 28 марта, жителям предписано покидать дома только в случаях крайней необходимости – для похода в близлежащий магазин, аптеку или на работу. При этом эта неделя объявлена нерабочей для всех организаций и предприятий, за исключением экстренных служб.