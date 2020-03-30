Камеры «Сергек» будут отслеживать нарушение усиленного режима карантина в Алматы

Их уже используют на блок-постах города
Юна Коростелева, Vласть
Системы «Сергек» будут использовать для отслеживания нарушителей усиленного режима карантина в Алматы, сообщил на брифинге в понедельник начальник департамента полиции Канат Таймерденов.
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