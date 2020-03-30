Въезд в Кызылорду закроют с 31 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Также с 1 апреля вводятся ограничения на передвижение железнодорожного транспорта.

«Постановлением главного санитарного врача Кызылординской области введен запрет по въезду и выезду на территорию города Кызылорда с 31 марта в 00:00 часов для всех видов транспорта. Ограничения на передвижение железнодорожного транспорта вводится с 1 апреля», - сказала она.

«Просим жителей города строго соблюдать ограничительные меры, прекратить прогулки в общественных местах, не выходить из дома и изолироваться от болезни. Сейчас любой человек может заразиться вирусом», - напомнила Абдыкаликова.

В Кызылординской области к этому моменту пять зараженных коронавирусом, среди которых – медсестра, оказывавшая помощь одной из заболевших до установления диагноза.