В регионе также вводятся ограничения на передвижение железнодорожного транспорта
Въезд в Кызылорду закроют с 31 марта
Фото Марии Умаровой, портал Matrica.kz

Въезд в Кызылорду закроют с 31 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Также с 1 апреля вводятся ограничения на передвижение железнодорожного транспорта.

«Постановлением главного санитарного врача Кызылординской области введен запрет по въезду и выезду на территорию города Кызылорда с 31 марта в 00:00 часов для всех видов транспорта. Ограничения на передвижение железнодорожного транспорта вводится с 1 апреля», - сказала она.

«Просим жителей города строго соблюдать ограничительные меры, прекратить прогулки в общественных местах, не выходить из дома и изолироваться от болезни. Сейчас любой человек может заразиться вирусом», - напомнила Абдыкаликова.

В Кызылординской области к этому моменту пять зараженных коронавирусом, среди которых – медсестра, оказывавшая помощь одной из заболевших до установления диагноза.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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