В регионе также вводятся ограничения на передвижение железнодорожного транспорта
Въезд в Кызылорду закроют с 31 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщила аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. Также с 1 апреля вводятся ограничения на передвижение железнодорожного транспорта.
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