Но им могут сделать доплаты на местах
Врачи ПМСП не попадут под дополнительные выплаты от государства – Биртанов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Врачи первичной медико-санитарной помощи не попадают ни в одну из категорий для повышенных выплат при борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, учитывая возросшую на них нагрузку, руководители на местах, либо управления здравоохранения могут премировать своих медиков, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Госкомиссия приняла решение в отношении тех категорий медработников, которые непосредственно работают по противодействию распространения коронавирусной инфекции и, непосредственно, контактирует либо с больными, либо с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию», - сказал Биртанов, отвечая на вопрос будут ли предусмотрены надбавки врачам ПМСМ, учитывая возросшую на них нагрузку.

Министр объяснил, что в тех случаях, когда при клиниках, в стационарах и поликлиниках разворачиваются провизорные подразделения, появляются риски для медиков, и в таком случае их будут включать в категорию тех, кто имеет право на доплаты.

«Что касается остальных наших медработников, мы понимаем, что в связи с определенными факторами нагрузка действительно есть. Что где-то мы оптимизировали какие-то объекты и кого-то уплотнили. Но думаю, здесь уже в медицинских организациях сами руководители и местные органы управлений здравоохранения имеют возможность поощрять тех медработников, которые работают с повышенной нагрузкой», - подчеркнул Биртанов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Алматинские рестораны Ocean Basket и Galito’s накормили врачей и военных, борющихся с коронавирусом
Новости
В Минздраве признают проблемы при госпитализации женщины с коронавирусом в Акмолинской области
Новости
Госкомиссия приняла решение усилить карантинные меры по всей стране – Биртанов
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Для МСБ и населения приостановят выплаты по кредитам, а также отсрочат ряд налоговых платежей
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина