Врачи ПМСП не попадут под дополнительные выплаты от государства – Биртанов

Врачи первичной медико-санитарной помощи не попадают ни в одну из категорий для повышенных выплат при борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, учитывая возросшую на них нагрузку, руководители на местах, либо управления здравоохранения могут премировать своих медиков, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Госкомиссия приняла решение в отношении тех категорий медработников, которые непосредственно работают по противодействию распространения коронавирусной инфекции и, непосредственно, контактирует либо с больными, либо с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию», - сказал Биртанов, отвечая на вопрос будут ли предусмотрены надбавки врачам ПМСМ, учитывая возросшую на них нагрузку.

Министр объяснил, что в тех случаях, когда при клиниках, в стационарах и поликлиниках разворачиваются провизорные подразделения, появляются риски для медиков, и в таком случае их будут включать в категорию тех, кто имеет право на доплаты.

«Что касается остальных наших медработников, мы понимаем, что в связи с определенными факторами нагрузка действительно есть. Что где-то мы оптимизировали какие-то объекты и кого-то уплотнили. Но думаю, здесь уже в медицинских организациях сами руководители и местные органы управлений здравоохранения имеют возможность поощрять тех медработников, которые работают с повышенной нагрузкой», - подчеркнул Биртанов.