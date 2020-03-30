В Италии зафиксирован самый низкий дневной прирост новых случаев коронавируса за две недели

Италия сообщила о подтверждении 4 050 новых случаев коронавируса - это самое низкое дневное значение за последние 13 дней, сообщает CNN. Число регистрируемых случаев колеблется в последнюю неделю, но сегодня оно существенно ниже предыдущих значений.

Число смертей от коронавируса за сутки составило 818 и остается самым высоким в мире.

Всего с начала вспышки пять недель назад в Италии коронавирусом заболели 101 739 человек - порог в сто тысяч заболевших был также пройден в понедельник. Италия стала второй страной в мире после США, где заболели более ста тысяч жителей.

По числу смертельных случаев Италия остается абсолютным лидером - от последствий коронавируса здесь умерли 11 591 человек. Полностью выздоровели 14 620 человек.

Уже больше трех недель в Италии действует жесткий карантин - гражданам запрещено покидать свои дома, кроме как для походов за покупками, в аптеку и выгула домашних животных.