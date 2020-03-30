Количество случаев смерти от вируса остается очень высокой
  • 13331
В Италии зафиксирован самый низкий дневной прирост новых случаев коронавируса за две недели
Фото АР

Италия сообщила о подтверждении 4 050 новых случаев коронавируса - это самое низкое дневное значение за последние 13 дней, сообщает CNN. Число регистрируемых случаев колеблется в последнюю неделю, но сегодня оно существенно ниже предыдущих значений.

Число смертей от коронавируса за сутки составило 818 и остается самым высоким в мире.

Всего с начала вспышки пять недель назад в Италии коронавирусом заболели 101 739 человек - порог в сто тысяч заболевших был также пройден в понедельник. Италия стала второй страной в мире после США, где заболели более ста тысяч жителей.

По числу смертельных случаев Италия остается абсолютным лидером - от последствий коронавируса здесь умерли 11 591 человек. Полностью выздоровели 14 620 человек.

Уже больше трех недель в Италии действует жесткий карантин - гражданам запрещено покидать свои дома, кроме как для походов за покупками, в аптеку и выгула домашних животных.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Алматинские рестораны Ocean Basket и Galito’s накормили врачей и военных, борющихся с коронавирусом
Новости
Врачи ПМСП не попадут под дополнительные выплаты от государства – Биртанов
Новости
В Минздраве признают проблемы при госпитализации женщины с коронавирусом в Акмолинской области
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина
Новости
​С 30 марта по 5 апреля в Алматы и столице приостановят работу отделений банков