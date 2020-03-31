Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в столице

Во вторник в столице зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщила на брифинге руководитель управления здравоохранения города Сауле Кисикова.

"Пациент был госпитализирован 21 марта, доставлен бригадой скорой медицинской помощи. Болел в течение месяца. Работа была связана с частыми командировками, за медицинской помощью не обращался", - сказала Кисикова.

"Все 31 близких из числа членов семьи и сотрудников по работе были госпитализированы, 55 потенциальных контактных определены на домашний карантин. У двух лиц-членов семьи зарегистрирована была коронавирусная инфекция", - сообщила она.

Таким образом, число смертельных случаев от коронавируса в Казахстане выросло до 2. Всего в стране зарегистрировано 325 случаев коронавируса, в столице - 175.

Первый случай смерти от коронавируса был зафиксирован 26 марта. По данным Минздрава, пациентка страдала несколькими хроническими заболеваниями.