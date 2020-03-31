Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в столице

Пациент был госпитализирован 21 марта
Во вторник в столице зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщила на брифинге руководитель управления здравоохранения города Сауле Кисикова.
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