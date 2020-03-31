Самозанятые и работавшие неофициально тоже смогут получать соцвыплаты по потере дохода

Перечень получателей соцвыплат по потере дохода в период ЧП будет расширен, в него войдут самозанятые и занятые неофициально, сообщил Касым-Жомарт Токаев в своем обращении во вторник, 31 марта.

«Поручаю расширить охват дополнительными соцвыплатами в размере одной минимальной заработной платы, о чем я говорил 23 марта. Считаю, что эти деньги – 42 500 тенге должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу и зарплату, нужно помочь нашим гражданам, которые являлись или являются самозанятыми, или работали неофициально. Для этого им достаточно формализовать свой статус. После этого на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства», - сообщил глава государства.

Токаев также отметил, что эти меры охватят порядка 3 миллионов казахстанцев.

Кроме того, сообщил он, будет расширен перечень получателей бесплатных продуктовых наборов.

«Такой пакет помощи должен быть дополнительно предоствален инвалидам первой, второй, третьей групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным. Эта мера охватит более 800 000 человек, причем нужно утвердить минимальный размер таких наборов в натуральном выражении. Важно задействовать местный малый и средний бизнес для производства и доставки», - сказал президент.

Токаев подчеркнул, что правительству необходимо привлечь отечественные IT-компании для разработки платформы, которая позволит обеспечить эффективный механизм мониторинга целевого расходования средств социальной поддержки, а также в дальнейшем постепенно перейти от натуральных наборов к перечислению средств для самостоятельного выбора и покупки.