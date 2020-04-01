Их жильцов проверят на коронавирус
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В столице взяты на карантин 15 подъездов жилых домов
Фото Данияра Мусирова

В столице карантин введен в 15 подъездах жилых домов, где находились зараженные коронавирусом, сообщил акимат города.

«Жильцы данных подъездов находятся на домашнем карантине, им запрещено выходить из дома. Также запрещается посещение данных подъездов другими людьми, территория огорожена. После лабораторных исследований и обработки данных контактных по решению главного санитарного врача подъезд будет снят с карантина», - говорится в сообщении.

Ранее принцип введения карантина сначала во всем жилом комплексе, а затем в отдельном подъезде был применен в Алматы – практически сразу после введения в городе карантина. Однако жильцов взятых на карантин подъездов в Алматы на наличие коронавируса не проверяли, а сам карантин снимается только спустя две недели после его введения.

К этому моменту в столице зарегистрировано 184 случая коронавируса, в Алматы – 84.

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