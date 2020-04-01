В столице взяты на карантин 15 подъездов жилых домов

Их жильцов проверят на коронавирус
В столице карантин введен в 15 подъездах жилых домов, где находились зараженные коронавирусом, сообщил акимат города.
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