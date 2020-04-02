​Brent подорожала до $27,3 после заявления Трампа о скором окончании ценовой войны

На 18:15 по времени столицы июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $27,3 за баррель, показывая 9,4% увеличение начала сессии. Котировки растут после заявления президента США Дональда Трампа о скором завершении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, а также на новостях о готовящейся массовой скупке нефти Китаем, сообщает Reuters.

Трамп рассказал, что недавно он разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и теперь ожидает заключения между ними сделки в течение нескольких дней, которая положит конец перепроизводству сырья и восстановит цены. Трамп также сказал, что пригласил американских нефтяных руководителей в Белый дом, чтобы обсудить способы помочь «разоренной» отрасли, спрос на продукцию которой был сокращен из-за вспышки коронавируса и ценовой войны между крупнейшими производителями.

Выступая на заседании правительства в среду, президент России Владимир Путин говорил, что производители и потребители нефти должны найти решение, которое поправило бы «сложную» ситуацию на мировых рынках нефти. Саудовская Аравия поддерживает сотрудничество между производителями, но противодействие России каким-либо мерам по стабилизации вызвало смятение на биржах.

«Сегодня утром цены на нефть достигли своего наибольшего роста за последние две недели... Есть два ключевых фактора [способных поддержать цены на нефть], но их может быть недостаточно, чтобы спасти цены на нефть от дальнейшего снижения, - полагает глава нефтяных рынков Rystad Бьорнар Тонхауген. - Первая попытка американской нефтяной дипломатии в отношении Саудовской Аравии и России ... Вторая большая новость, вызвавшая позитивные настроения, это слухи о том, что Китай ускорит закупки сырой нефти для своих стратегических запасов».

Однако во втором квартале рынки столкнулись с каждодневным переизбытком предложения в размере 15 млн баррелей, а объемы хранения в апреле достигнут максимальных значений. По этой причине в мае и июне потребуются чрезвычайные сокращения поставок нефти, утверждает Кан Ву, глава отдела аналитики по Азии в S&P Global Platts. Цены на нефть при таких обстоятельства должны упасть до минимума – $10 за баррель, чтобы вызвать немедленное сокращение поставок. Аналитик прогнозирует, что мировой спрос на нефть сократится примерно на 4,5 млн баррелей в сутки в этом году.

За последние дни запасы нефти в США выросли на 13,8 млн баррелей, что стало самым большим еженедельным приростом с 2016 года. Аналитики ожидали, что запасы продолжат расти, поскольку нефтеперерабатывающие заводы ограничивают производство и снижают спрос на бензин.

«При нынешней цене многие разведочные нефтяные компании США не смогут получить прибыль, и буровая деятельность может снизиться в Северной Америке», - отмечает аналитик CMC Markets Маргарет Янг.

Американский сланцевый производитель Whiting Petroleum Corp., когда-то являвшийся крупнейшим производителем нефти в Северной Дакоте, в среду стал первой жертвой обвала цен на углеводороды, заявив о банкротстве. Однако преимущество сланцевых производителей заключается в том, что при подъеме цен они могут довольно быстро вернуться на рынок и нарастить добычу.

Что же касается России, то по данным РБК стоимость её нефти марки Urals упала ниже $11 за баррель. При таких ценах бюджет практически не получает доходов от нефтяных налогов, а компаниям невыгодно продавать нефть в Европе. Стоимость сорта Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля подешевела до $10,54 за баррель, установив новый антирекорд за последние дни, сообщило агентство Argus. Это минимальный уровень с марта 1999 года. Дисконт к цене cевероморского датированного эталона нефти Brent остается без изменений — $4,75 за баррель. Это максимальная скидка с июня 2008 года.