Пять больных коронавирусом в столице находятся в стабильно тяжелом состоянии

У пяти зараженных коронавирусом в столице состояние здоровья оценивается как стабильно тяжелое, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила в четверг в ходе брифинга руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова. Она также проинформировала, что в столице выявлено 17 очагов заражения, в них на домашнем карантине закрыты 189 граждан.

«На 193 подтвержденных случаев КВИ выявлено 1 949 контактных случаев. Из них 962 – близкий контакт, 987 – потенциальных контактов. На один случай КВИ приходится в среднем 11 контактных лиц. Вместе с тем из 193 зарегистрированных КВИ 123 случая ранее изолированных в стационаре или в условиях домашнего карантина. На сегодняшний день из числа пациентов с КВИ у пятерых состояние стабильно тяжелое, трое пациентов находятся на ИВЛ, продолжают получать лечение», - сообщила Кисикова, заверив, что у остальных пациентов состояние здоровья удовлетворительное.

Вместе с тем, рассказала она, лицам из близкого контакта с больным КВИ, а это касается членов семьи, соседей, коллег по работе, при наличии санитарно-гигиенических условий для отдельного проживания рекомендовано изолироваться в условиях домашнего карантина.

«Ранее в СМИ была информация о 17 объектах из жилого фонда в Нур-Султане, где были применены ограничительные мероприятия, то есть это те подъезды и дома, где проживают лица из близкого контакта с больными коронавирусной инфекции. По всем этим 17 объектам проведена работа, выявлено 192 контактных лица, из них 133 – близкие, которым полностью проведены анализы на наличие КВИ, трое из этих лиц госпитализированы с клиническими симптомами. Всем остальным рекомендовано находиться на домашнем карантине. Это число сегодня 189 человек», - проинформировала руководитель управления.

Она подчеркнула, что это не просто домашний карантин, это – домашний стационар.

«Если человек находится в условиях домашнего стационара, соответственно, он должен быть строго дома. Оставаться дома и строго соблюдать все правила в условиях домашнего карантина и наши рекомендации. В целях контроля за выполнением требований домашнего карантина к домам, где проживают лица из близкого контакта, ранее были применены ограничительные мероприятия – это дежурства сотрудников департамента полиции возле этих домов, которые контролировали движение жителей дома. На сегодня эти ограничительные мероприятия после проведенных мероприятий сняты. Но усиление дезинфекционных мероприятий в этих домах остаются. И все лица из близкого контакта будут находиться в условиях домашнего карантина до окончания срока карантина – это в течение 14 дней», - заключила Кисикова.