Назарбаев здоров и работает – пресс-секретарь

«Мы никогда не комментировали слухи. Однако в последнее время отдельными персонами предпринимаются активные попытки по дестабилизации обстановки в стране, в том числе и посредством распространения недостоверных данных относительно здоровья Елбасы. Все это – провокация и ложь. Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо Родины даже в условиях карантина», - цитирует пресс-секретаря Назарбаева госагентство Казинформ.

Укибай напомнил, что накануне Назарбаев провел ряд телефонных разговоров с руководителями регионов. «Вполне естественно, что в первую очередь были обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности населения в условиях чрезвычайного положения», - сказал он.

«Когда все введенные ограничения будут сняты, я обещаю, что лично сделаю видеозапись с рабочей встречи или совещания с участием Первого Президента», - отметил Укибай.

Слухи об ухудшении здоровья Нурсултана Назарбаева распространяли ранее анонимные телеграмм-каналы, а накануне их новую волну вызвала публикация сообщения о телефонных переговорах, для сопровождения которой было использовано архивное фото первого президента.