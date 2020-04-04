Назарбаев здоров и работает – пресс-секретарь

Укибай назвал провокацией слухи об ухудшении здоровья первого президента
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится «в полном здравии» и продолжает работать, заявил его пресс-секретарь йдос Укибай.
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