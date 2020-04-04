Трое пациентов с COVID-19 в столице подключены к аппаратам ИВЛ

Пять пациентов с коронавирусом в столице находятся в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщило управление общественного здоровья столицы в субботу.

«На текущую дату из числа пациентов с КВИ у пятерых состояние стабильно тяжелое, трое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, лечение согласно клинического протокола диагностики и лечения КВИ. У остальных пациентов состояние удовлетворительное, лечение продолжено», - говорится в сообщении.

Управление проинформировало, что еще один пациент с COVID-19 выписан из больницы после выздоровления.

Всего в столице подтверждено 202 случая коронавируса, 1 человек скончался, 17 человек выздоровели.