Количество погибших в мире от коронавируса превысило 64 тыс. человек

По последним данным университета Джонса Хопкинса в 181 стране мира заразились коронавирусом 1 201 591 человек, умерли 64 703.

В США количество заболевших достигло 311 301, в Испании – 126 168, в Италии – 124 632, в Германии – 96 092, во Франции – 90 848. Китай давно сместился на шестое место по числу зараженных – 82 543. В Иране 55 743 заразившихся, в Великобритании – 42 479, в Турции – 23 934, в Швейцарии – 20 505.

Всего в мире скончались 64 703 человека, больше всего летальных исходов от COVID-19 в Италии – 15 362, в Испании – 11 947, в США – 8 476, во Франции – 7 574. В Великобритании скончались 4 320 человек, в Иране – 3 452, в Китае – 3 330, в Германии – 1 444.

Выздоровели 246 198 человек по всему миру.

В Казахстане в этому моменту 531 подтвержденный случай COVID-19, скончались 5 человек, выздоровели 36.