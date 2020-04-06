В Алматы количество вылечившихся от коронавируса достигло 21 человека

«Сегодня выписаны еще двое пациентов с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Это девушки 1997 и 1998 года рождения. Одна из них прилетела 15 марта рейсом Стамбул-Алматы, вторая контактировавшая с ранее выявленным больным. Итого на сегодня в мегаполисе выписано с выздоровлением 21 пациент, из них 2 детей. Все они находятся на 14-ти дневном домашнем карантине», - говорится в сообщении.

В настоящее время в инфекционных стационарах города находятся 96 пациентов с диагнозом COVID-19, одна из них жительница Алматинской области. Состояние у 79 больных удовлетворительное, состояние 2 взрослых крайне тяжелое, у двоих тяжелое, у 13-ти – средней степени тяжести.

В провизорных центрах находится 521 человек, из них – 79 детей. На двухдневном карантине – 390 граждан, в том числе 48 детей, на домашнем карантине – 4805.

На данный момент в Алматы зарегистрировано 116 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в Казахстане выздоровели 44 человека. Накануне сообщалось, что в столице выписаны 6 человек.