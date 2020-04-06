Более 30 млн раз зашли пользователи в «Кунделiк» в первой половине дня

Только в первой половине дня системой школьного обучения «Кунделiк» воспользовались 985 тысяч казахстанцев и зашли в нее около 30 миллионов раз. Но только у чуть более 20% пользователей возникли технические проблемы, заявил в понедельник в ходе онлайн-конференции министерства образования и науки руководитель проекта «Кунделiк» Мухтар Ильясов.

«С восьми утра до часу дня систему «Кунделiк» посетило около 1 млн уникальных пользователей. Если говорить точные цифры - это порядка 985 тысяч граждан нашей республики. 985 тысяч граждан нашей республики за 4-5 часов посетили «Кунделiк» около 30 млн раз», - сообщил Ильясов.

По его словам, в связи с такой нагрузкой, которой никогда ранее не было, наблюдались «небольшие сбои».

«В частности, сбои коснулись порядка 20 процентов населения», - заверил глава проекта, объяснив, что «больше всего (сбои - V) ощутили пользователи, у которых некачественная скорость интернета на местах».

«Второй фактор, с чем мы столкнулись, мы заметили, что наши педагоги и ученики при выдаче задания или выполнении домашнего задания, прикрепляют очень объемные файлы, которые доходили до 400 мегабайт», - объяснил сбои Ильясов, подчеркнув, что в данный момент система дорабатывается и будет поставлено ограничение по объему файлов.

По его информации, до 16 часов втехподдержку «Кунделiк» пришло порядка четырех тысяч писем и примерно такое же количество звонков.

«Нагрузка достаточно существенная и мы видим, что дистанционное образование сегодня очень стало популярно. Мы прикладываем все свои усилия вместе с ответственными госорганами, чтобы систему держать стабильно», - заключил Ильясов.

В понедельник в Казахстане закончились продленные весенние каникулы и школьники приступили к обучению дистанционно.