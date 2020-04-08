Ограничения на выезд из Уханя сняли после 2,5 месяцев изоляции

Китайские власти сняли ограничения на выезд из Уханя с полуночи 8 апреля после 2,5 месяцев изоляции, сообщает РБК со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Город был закрыт на въезд и выезд 23 января.

Власти открыли проезд из Уханя в другие города провинции, с утра возобновится железнодорожное сообщение – планируется отправить 276 пассажирских поездов, начнут ходить рейсовые автобусы. По предварительным продажам билетов, город готовятся покинуть 55 тыс. человек. При этом выехать из города могут только те, у кого тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Вся транспортная инфраструктура — вокзалы, поезда, кассы и так далее – тщательно продезинфицирована.

7 апреля Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что в материковой части Китая впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

С начала эпидемии в Ухане заразились коронавирусом более 50 тыс. человек. 46,9 тыс. из них уже выписались из больниц, 2571 человек умер.