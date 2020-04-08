Накопленных средств Нацфонда и золотовалютных резервов хватит, чтобы пережить кризис – Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Когда мы едины – мы непобедимы» обратился к соотечественникам и призвал их не впадать в растерянность и панику, так как накопленные средства Нацфонда и золотовалютные резервы страны позволят пережить нынешний кризис.

«Встревожившая мир пандемия породила новый мировой экономический кризис. Прекратили работу крупнейшие предприятия, сократилось транспортное сообщение. Обвалились цены на нефть. Закрылись на замок границы, замер взаимообмен. Все это ведет к ранее невиданной, огромной по масштабам рецессии, увеличению безработицы», - напомнил Назарбаев.

Он отметил, «жизнь доказала правильность» всех проведенных в стране реформ, «на которые были затрачены значительные силы и средства и которые проводились дабы уберечь страну от будущих непредвиденных потрясений». В частности, благодаря программе «Саламатты Қазақстан» в стране построены сотни больниц и поликлиник современного уровня, созданы научно-медицинские центры, оснащенные самой передовой техникой, а специалисты прошли практику в самые высокоразвитых странах мира, обучались их по программе «Болашақ».

«Плодами такой предусмотрительности стало то, что в экстремальной ситуации наподобие нынешней, когда здоровью нации грозит колоссальная опасность, наши врачи проводят диагностику, лечение и профилактику инфекционных и других заболеваний на высоком профессиональном уровне», - уверен Назарбаев.

Он заверил казахстанцев: несмотря на то, что «ситуация сложилась непростая», «мы непременно одолеем эту беду».

«Для этого у нас имеется все: финансы, материальные ресурсы, техника, запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику», - подчеркнул он.

«Ни для кого не новость, что во времена невзгод активизируются те, кто сеет ложь, провокации и панику, используя это в своекорыстных целях. Я призываю наш народ остерегаться этих популистских и подстрекательских разговоров. Потому что человек, по-настоящему заботящийся об общественном благе, доказывает свою правоту не громогласными заявлениями, а конкретными добрыми делами. Вместо кликушества и горлопанства лучше заниматься самообразованием и просвещением», - призвал первый президент.

Он привел в пример Китай, где «благодаря организованности и железной дисциплине сумели обуздать заразу».

«Сегодняшний Казахстан – это не Казахстан 90-х годов, когда разваливался Советский Союз. Для того чтобы в трудное время не пойти по миру с протянутой рукой, мы ради будущего страны и новых поколений еще много лет назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 миллиардов долларов США. Если использовать их разумно и экономно, это позволит стойко перенести свалившиеся на нас сегодня повороты истории и превратности судьбы», - заверил Назарбаев.

Говоря о мерах помощи, которые будут оказаны казахстанцам по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаев, Назарбаев подчеркнул, что «все это стало возможным благодаря достижениям национальной экономики и фондам, о которых уже сказано выше». При этом он считает, что теперь правительство и местные исполнительные органы должны рационально и экономично осуществить все намеченное.

«На каждого министра, каждого руководителя области, города и района возложена задача – действуя системно, дисциплинированно, планомерно и решительно, мобилизовать все силы для выхода из сложившегося положения. В этом благородном деле члены партии «Nur Otan» должны быть в первых рядах. Поскольку высшие ценности нашего государства – это человек и его жизнь, каждому из нас надлежит с особой заботой и большой ответственностью отнестись к жизни и здоровью самого себя и всех своих близких. Потому что здоровье нации – основополагающая часть безопасности государства», - заявил он.

Он призвал соотечественников верить в себя, «отбросить в сторону апатию, тревогу, пассивность и вместе со всем миром укреплять себя на пути выхода из кризиса», а также «окружить заботой наиболее нуждающихся – представителей старшего поколения, ветеранов, многодетных матерей, малообеспеченных, нетрудоспособных». Назарбаев уверен, что «любые трудности побуждают человека находить выход из тупика, менять свое мышление, совершенствовать методы своей работы», и «это способствует развитию науки и технологий, формированию здорового образа жизни».

«Мы видим, что появляются креативные способы организации труда, и даже новые виды профессий. Сейчас люди начали менять кабинентный характер работы на труд в удаленном формате. Все это стало возможным лишь благодаря запланированным, всесторонне продуманным в свое время мерам», - отметил он.

Назарбаев вновь обратился к предпринимателям, заявив, что «благодаря независимости вы создали свое дело, стали состоятельными, теперь пришел и ваш черед задаться вопросом: «Что я могу дать своей стране?».

«Среди всех государств мира Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. Была проведена система предупредительных мероприятий. Соответствующие государственные органы прошли специальную подготовку. Был изучен ход развития и распространения пандемии в зарубежных странах. В результате мы в меру своих возможностей поставили заслоны на ее пути, ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль. Для стабилизации положения сделано немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и повсеместную поддержку всем этим благим мерам. Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки», - подчеркнул Назарбаев.