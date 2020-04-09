Австралийские ученые нашли препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Австралийские ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, который на 99% уменьшает присутствие в клетках коронавируса COVID-19, пишет РБК .

Исследование опубликовано в журнале Antiviral Research. Там говорится, что в инфицированные клетки через два часа после заражения ученые добавили ивермектин – одобренный Всемирной организацией здравоохранения антипаразитный препарат. Через 24 часа после этого доля вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%, а через 48 часов присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%.

Ученые отмечают, что «однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5 тыс. раз за 48 часов в культуре клеток», и таким образом ивермектин приводит практически к полной потере вирусного материала. По их мнению, применение этого препарата уже сегодня способно снизить вирусную нагрузку, избежать тяжелых осложнений при заболевании COVID-19 и предотвратить передачу коронавируса.