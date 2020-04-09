Вторую неделю подряд количество заявок превышает 6 млн. единиц
​За три недели более 15 млн. американцев обратились за пособиями по безработице
Фото с сайта nasdaq.com

За последние три недели число американцев, обратившихся за пособием по безработице, превысило 15 млн. Вторую неделю подряд соответствующие заявки подаёт более 6 млн. американских граждан, сообщает Reuters.

Еженедельный отчет по безработице от министерства труда США подкрепляет прогнозы экономистов о совокупной потере порядка 20 млн. рабочих мест в апреле. Только за прошлую пятницу в стране исчезло более 700 тыс. позиций. Эти результаты стали самым большим падением занятости со времён кризиса 2008 года.

Федеральная резервная система США заявила о выделении $2,3 трлн для поддержки местных органов власти и малого и среднего бизнеса страны. Компании сферы услуг поощряют своих низкооплачиваемых работников обращаться за государственными выплатами, которые будут приносить им дополнительные $600 в неделю в течение четырёх месяцев. Безработные, в свою очередь, получают эту прибавку к ежемесячным пособиям по безработице в $385 на человека. Суммарный размер госплатежей в этом случае эквивалентен заработку $15 в час за 40-часовую рабочую неделю. Ныне же установленная минимальная заработная плата составляет около $7,25 в час.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Декретницы и пенсионеры: кто получит 42500 тенге, а кому откажут, объяснил Нурымбетов
Новости
Военнообязанных Казахстана призвали на специальные сборы
Новости
Узбекистан и Кыргызстан обновили рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Казахстан повторил рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Двое заразившихся коронавирусом в Туркестанской области являются родственниками пациента из Шымкента
Новости
​У второго погибшего в Акмолинской области коронавирус был обнаружен посмертно