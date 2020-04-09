​За три недели более 15 млн. американцев обратились за пособиями по безработице

Вторую неделю подряд количество заявок превышает 6 млн. единиц
За последние три недели число американцев, обратившихся за пособием по безработице, превысило 15 млн. Вторую неделю подряд соответствующие заявки подаёт более 6 млн. американских граждан, сообщает Reuters.
Еще по теме:
- Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая
- Полное или частичное прекращение работы затронуло 3,3 млрд человек – МОТ
- В США за сутки скончались от коронавируса 1,7 тыс. человек
- В США число заболевших коронавирусом превысило 350 тысяч, умерших от его последствий - 10 тысяч
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые