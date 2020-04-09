Летальный случай зарегистрирован в Павлодарской области
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Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Казахстане
Фото Дулата Есназара

В Павлодарской области зарегистрирован летальный случай заболевшего с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава.

Пациенту было 84 года. Он был госпитализирован 8 апреля с диагнозом «внебольничная полисегментарная пневмония средней степени тяжести, хроническая обструктивная болезнь легких», сообщил оперативный штаб Казахстана.

"На следующий день анализ мужчины на КВИ дал положительный результат. Мужчина с 2016 года состоял на учёте с диагнозами «бронхиальная астма», «хроническая обструктивная болезнь лёгких» (ХОБЛ), «ишемическая болезнь сердца», «артериальная гипертензия третьей степени» и «злокачественное новообразование кожи туловища». Указанные заболевания усугубили тяжесть состояния больного", - говорится в сообщении.

При этом днем в четверг ведомство сообщило о том, что единственный заболевщий в Павлодарской области вылечился и выписан из больницы. Вечером в четверг в регионе подтверждены два новых случая заражения.

Всего в Казахстане к этому моменту подтверждено 384 случая коронавируса, 8 человек скончались, 60 выздоровели.

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