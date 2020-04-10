Мексика готова снизить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики Мексики Росио Нале, покинувшая видеоконференцию, на которой обсуждалось новое соглашение по сокращению нефтедобычи, заявила, что страна готова к снижению объема добычи на 100 тыс. баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев, сообщает РИА Новости .

«Мексика на переговорах секретариата ОПЕК по стабилизации цен на нефть предложила сокращение на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев. С 1,781 млн баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 млн баррелей в сутки», - написала Нале в Twitter.

По информации РБК, после 9-часовой видеоконференции представители стран ОПЕК+ предварительно договорились о сокращении добычи нефти, но приняли решение возобновить обсуждение в пятницу, так как против условий сделки выступила Мексика и отказалась от дальнейших переговоров.

Напомним, что страны предварительно договорились в мае и июне сократить добычу на 10 млн баррелей в день, с 1 июля – до 8 баррелей, а с 1 января 2021 года и до апреля 2022 года – до 6 баррелей. При этом различные участники сделки по-разному сократят добычу: Россия и Саудовская Аравия – на 2,5 млн баррелей каждая, Ирак – на 1,06 млн баррелей, ОАЭ – на 0,72 млн баррелей. Однако эти условия сделки не устроили только Мексику, которая выступила против сокращения собственной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Все попытки убедить министра энергетики этой страны Росио Нале Гарсия не увенчались успехом, и она покинула видеоконференцию. Участники переговоров решили продолжить обсуждение 10 апреля, рассчитывая, что Мексика все же примет участие в соглашении. В ОПЕК+ также рассчитывают, что на снижение пойдут и другие страны: США, Канада, Бразилия и Норвегия.