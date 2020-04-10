​Экономика находится в ситуации жесточайшего спада и неизвестно когда он закончится – Бахмутова

Казахстан вместе со всем миром находится в ситуации жесточайшего экономического спада, глубина и продолжительность которого остаются всё ещё непредсказуемыми. Принимаемые государством меры по поддержке бизнеса – беспрецедентны, а ставка на его оздоровление поможет банкам не испытывать проблем с резервами, капиталом и доходностью, об этом на брифинге заявила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

«Мир находится в ситуации жесточайшего спада. Мы не знаем как далеко дно и сколько мы к нему будем двигаться», - констатировала Бахмутова. Ссылаясь на оценку МВФ она напомнила, что нынешний кризис окажется более серьёзным, чем потрясения 2008-2009 годов. И усилия по его нейтрализации уже превосходят те меры, которые более 10 лет назад предпринимали центральные банки всего мира. Действия Казахстана, по мнению Бахмутовой, не уступают общемировой антикризисной политике.

«Нынешние меры поддержки являются адекватными, соответствующими текущему периоду. Как только мы поймём, что кризис близится к завершению, наверняка потребуется ещё комплекс мер. Но нынешний пакет даёт возможность не только перетерпеть, но и вернуться к нормальному функционированию, как только закончится карантин. Чем глубже будет падение, тем быстрее будет восстановление. Есть оценки, что мировая и казахстанская экономики вернутся к обычному развитию уже в следующем году», - полагает глава ассоциации.

Она полагает, что казахстанские банки должны выдержать нынешние стрессовые условия. Поскольку они регулируемые субъекты, у них есть нормативы, соответствие которым отслеживается регулятором. Гораздо большее беспокойство у Бахмутовой вызывает состояние бизнеса. Хотя казахстанские предприятия уже давно избегают валютных кредитов, они всё равно имеют ряд обязательств в иностранной валюте – будь то покупка сырья, оборудования или комплектующих. Это может ухудшить кредитоспособность бизнеса и сказаться на качестве кредитного портфеля.

В этой обстановке глава ассоциации считает оправданным направить большую часть внимания на него через увеличение государственных программ кредитования, поскольку другие меры поддержки вроде тех же отсрочек вынуждают финансовые институты создавать дополнительные резервы. И если страна допустит увеличение просрочек, это скажется на капитале, доходах и финансовом положении банков. «Когда предоставляются отсрочки [по кредитам], нужно учитывать состояние банков, поскольку от их устойчивости зависит сохранность денег вкладчиков», - убеждена Бахмутова.