Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число умерших от последствий коронавируса в мире вечером в пятницу превысло 100 тысяч человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

К этому моменту от COVID-19 скончались 101 483 человека, всего зарегистрировано 1 675 005 случаев заболевания, 371 866 человек полностью выздоровели.

В первой десятке стран по потерям от коронавируса Италия (18 849 человек), США (18 009), Испания (15 970), Франция (13 197), Великобритания (8 958), Иран (4 232), Китай (3 336), Бельгия (3 019), Германия (2 607) и Нидерланды (2 511).

Первые случаи коронавируса были выявлены в Китае в конце прошлого года, в конце января 2020-го болезнь вышла за пределы материкового Китая. Ее бурное распространение по миру началось во второй половине февраля после вспышек заболевания в Италии, Иране и Южной Корее.

В Казахстане к этому моменту официально подтверждено 812 случаев коронавируса, 10 человек скончались, 64 выздоровели.