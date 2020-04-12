Пять стран хотят поучаствовать в создании нового казахстанского спутника связи

Производители космических аппаратов из России, Франции, Италии, США и Турции направили технические предложения по изготовлению казахстанского телекоммуникационного космического аппарата KazSat-2R, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Заказ на спутник будет размещен в ТОО "Ghalam", которое будет создавать его с зарубежным производителем космических аппаратов, обладающим требуемыми техническими решениями и компетенциями. Технико-коммерческие предложения поступили от производителей космических аппаратов из России, Франции, Италии, США и Турции", - рассказали в пресс-службе.\

При этом в ведомстве сообщили, что бюджет на проектирование, создание и наземные испытания космического аппарата составил 39,65 млрд тенге. Ранее в мажилисе озвучивали сумму в 60 млрд. тенге.

Работы по созданию KazSat-2R планируется начать в 2020 году.

Сейчас Казахстан имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников KazSat-2 и KazSat-3 и наземных комплексов управления. В 2023 году завершается эксплуатация спутника KazSat-2, и для его замены планируется ввод в эксплуатацию космической аппарата KazSat-2R. Он позволит поддержать действующие сети связи, работающие через спутник KazSat-2, также планируется, что он сможет предоставлять услуги спутниковой связи в страны Центральной Азии.