Также из страны пришли 100 тыс. медицинских масок
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Польша передала Казахстану ноутбуки для дистанционного обучения школьников
Фото МИД РК

Польша передала Казахстану медицинские маски и ноутбуки для дистанционного обучения школьников, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Сегодня из Польши чартерным рейсом отечественной авиакомпании SCAT в нашу страну прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией Wipasz, а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских», - сообщили в МИДе.

Ранее, с 17 марта по 12 апреля, в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ. Кроме этого, в страну прибыли китайские врачи, чтобы поделиться практическим опытом в борьбе с коронавуирусом, а врачи из Израиля, Южной Кореи и Японии обменялись опытом со своими казахстанскими коллегами в онлайн режиме.

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