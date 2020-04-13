Польша передала Казахстану ноутбуки для дистанционного обучения школьников

«Сегодня из Польши чартерным рейсом отечественной авиакомпании SCAT в нашу страну прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией Wipasz, а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских», - сообщили в МИДе.

Ранее, с 17 марта по 12 апреля, в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ. Кроме этого, в страну прибыли китайские врачи, чтобы поделиться практическим опытом в борьбе с коронавуирусом, а врачи из Израиля, Южной Кореи и Японии обменялись опытом со своими казахстанскими коллегами в онлайн режиме.