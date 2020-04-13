Большинство новых случаев коронавируса в столице составили пациенты с пневмонией

Их первый тест на COVID-19 был отрицательным
Из 26 новых зараженных коронавирусом в столице, 17 случаев – это пациенты, которые были госпитализированы с пневмонией и чей первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат, сообщило столичное управление общественного здравоохранения.
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