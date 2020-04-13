Большинство новых случаев коронавируса в столице составили пациенты с пневмонией

Из 26 новых зараженных коронавирусом в столице, 17 случаев – это пациенты, которые были госпитализированы с пневмонией и чей первый тест на COVID-19 показал отрицательный результат, сообщило столичное управление общественного здравоохранения.

«В 17 случаях - это пациенты, которые находятся на стационарном лечении в течение нескольких дней с двухсторонней пневмонией и признаками дыхательной недостаточности при отрицательном первом результате лабораторного исследования на КВИ (мазок из носа и задней стенки глотки). Врачами инфекционного стационара, учитывая наличие у больных серьезных подозрений на КВИ (двухсторонние изменения в легких на рентгенограмме или на компьютерном томографе), были повторно отобраны биообразцы (мокрота) для исследования, результаты подтвердили наличие этой инфекции», - говорится в сообщении.

По данным управления, шесть новых случаев выявлены у людей, находившихся в близком контакте с ранее заболевшими. «Они ранее были изолированы, обследованы, в связи с подтверждением инфекции в настоящее время госпитализированы», - уточнили в горздраве.

«Три случая выявлены в ходе мониторинга на наличие КВИ», - сообщили в управлении, не поясняя деталей мониторинга и кого он охватывал.

В столице к этому моменту официально подтверждено 257 случаев коронавируса – более четверти всех случаев в Казахстане. Один пациент скончался, 63 выздоровели.