Франция продлила карантин до 11 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в обращении к нации о продлении карантина почти на месяц, до 11 мая: границы со странами, не входящими в ЕС, будут закрытыми, все публичные мероприятия будут запрещены как минимум до середины июля, сообщает Русская служба ВВС .

Макрон заявил, что Франция не была в полной мере готова к подобному кризису, унесшему жизни 15 тыс. человек, но сейчас есть надежда, что эпидемия стала замедляться. Отметим, что карантин в стране был объявлен 17 марта и должен был закончиться 15 апреля.

Между тем Испания и Италия – наиболее пострадавшие от эпидемии страны Европы – постепенно снимают ограничения. Так, в Испании с понедельника возобновят работу заводы, рабочие, занятые на производстве, строители и ряд других категорий граждан смогут вернуться к работе при соблюдении строгих санитарных норм. А в Италии хоть режим всеобщей изоляции и был продлен до 3 мая, но со вторника смогут открыться книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды. Однако заводы останутся закрытыми. В Италии и Испании число новых подтвержденных случаев за сутки в последние дни уменьшается. В Испании в понедельник было зарегистрировано 3 477 новых случаев – меньше, чем в предыдущие дни. Падает и смертность - 517 погибших, что на 100 человек меньше, чем в воскресенье. Однако премьер-министр Испании Педро Санчес считает: «До победы и до возвращения к нормальной жизни нам еще далеко. Мы все хотим снова выйти на улицу, но еще сильнее мы хотим победить в этой войне и предотвратить рецидив».

В Германии правительство обсуждает смягчение мер, а в Великобритании все ограничения остаются в силе.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что поспешный отказ от карантина может увеличить количество заболевших. «Очень важно, чтобы выход из карантина не произошел одновременно во всей Европе», - подчеркнула эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Между тем в США, которые итак являются лидерами по числу заболевших, по словам главы Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберта Редфилда, эпидемия на этой неделе может достичь пика.

По данным университета Джонса Хопкинса, к этому моменту в мире подтверждено 1 918 855 случаев коронавируса, скончались 119 588 человек, выздоровели – 448 998.

В США заразились 581 679 человек, умерли 23 604; в Испании 170 099 заболели и 17 756 скончались; в Италии – 159 516 заболевших и 20 465 умерших.

Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 137 877, скончались 14 986 человек, в Германии – 130 072, умерли 3 194 человека, в Великобритании – 89 571, умерли 11 347 человек.

Из общего числа выздоровевших в мире Испания на втором месте после Китая – 64 727 человек. В Германии, которая находится на третьем месте, поправились 64 300 человек. В США выздоровели 43 738 человек, в Италии – 35 435, во Франции – 28 001, в Великобритании – всего 313.