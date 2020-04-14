1770 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина в столице

С введения карантинного режима в столице к административной ответственности привлечено 1770 граждан, на штрафстоянку водворено 588 автомашин, еще 174 человека наказаны за попытки незаконно пересечь блок-посты. Кроме того, восемь уголовных дел заведено за распространение фейковой информации, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента полиции столицы Ержан Саденов.

С введения карантинного режима в столице к административной ответственности привлечено 1770 граждан, на штрафстоянку водворено 588 автомашин, еще 174 человека наказаны за попытки незаконно пересечь блок-посты. Кроме того, восемь уголовных дел заведено за распространение фейковой информации, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента полиции столицы Ержан Саденов.«Есть недопонимание со стороны граждан, которые продолжают нарушать карантинный режим. За различные правонарушения в органы внутренних дел доставлено 2 838 человек, из них к административной ответственности привлечено 1 770: к 166 гражданам применен арест, 1126 – штраф, 408 – предупреждение, остальные 70 – на рассмотрении суда», - рассказал Саденов.

Также на коммунальную стоянку акимата водворено 588 автомашин (стоянка бесплатная), лишены прав 36 «пьяных» водителей, оштрафовано 67 пешеходов, а за нарушение ПДД подвергнуты административному аресту 135 человек.

«Несмотря на предупреждения, продолжаются попытки пересечения карантинной зоны, минуя блок-посты. Уже привлечено 174 гражданина, из них арестовано 124 человека», - также добавил глава департамента полиции.

Вместе с тем, за распространение заведомо ложной информации о заражении жителей столицы коронавирусной инфекцией; о якобы получении сотрудниками полиции денежного вознаграждения на блокпостах; о принудительном проведении тестов путем прививок от коронавируса и по фактам неповиновения и оказания сопротивления представителям власти возбуждено 8 уголовных дел.

Саденов также отметил, что «поголовное» задержание нарушителей карантинного режима не является целью полиции».

«Наши сотрудники ежедневно проводят разъяснительную работу с гражданами, превентивные меры применяются только к злостным нарушителям карантинных норм», - заверил он.