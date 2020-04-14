Лидеры стран ЕАЭС призвали к снятию санкций и остановке конфликтов в период пандемии

Главы государств Евразийского экономического союза приняли совместное заявление в связи с пандемией коронавируса и выразили готовность оказывать друг другу содействие в борьбе с инфекцией. Рабочая встреча по видеоконференции состоялась во вторник по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Главы пяти стран подтвердили «готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств – членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности», - говорится в тексте совместного заявления, распространенного пресс-службой ЕЭК.

Они твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Они также призвали другие государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права.

Вместе с тем главы стран ЕАЭС выступили за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты.

«Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены», - подчеркивается в заявлении.

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 главы пяти государства продолжат оказывать необходимое содействие друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.

«Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии осуществлять скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19», - отмечается в документе, который подписан президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, а также президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.