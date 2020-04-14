Распространение коронавируса еще не достигло своего пика – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что распространение коронавируса в мире еще не достигло своего пика. 90% случаев приходится на страны Европы и Соединенные Штаты, сообщает Reuters .

В ВОЗ отмечают, что число новых случаев заболевания уменьшается в некоторых частях Европы, включая Италию и Испанию, но вспышки в Британии и Турции нарастают.

«Общая вспышка в мире, 90% случаев происходит из Европы и Соединенных Штатов Америки. Так что мы, конечно, еще не видим пика », - заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

В Испании ограничения помогли замедлить рост смертности, который достиг своего пика в начале апреля. Однако в связи с ослаблением ограничительных мер испанские рабочие обеспокоены, что это может вызвать новый всплеск. Напомним, что некоторые виды деятельности, в том числе строительство и производство, было разрешено возобновить. Магазины, бары и общественные места должны быть закрыты как минимум до 26 апреля.

В Италии, которая стоит на втором месте по числу погибших от коронавируса, сохраняются жесткие ограничения на передвижение.

Дания, одна из первых европейских стран, которая закрылась, 15 апреля откроет детские сады и школы для детей с первого по пятый класс, а в Австрии во вторник открылись тысячи магазинов. В Британии, занимающей пятое место в мире по числу погибших, и где правительство подверглось критике за медленный подход к тестированию и за то, что оно не доставило защитное оборудование на передовые рубежи, намерены продлить ограничительные меры как минимум до 7 мая.

Во Франции срок действия карантина продлен до 11 мая, а в Индии, вторая по численности населения стране в мире после Китая, продлили карантин до 3 мая, поскольку число случаев коронавируса превысило 10 тыс. человек.

В США губернаторы десяти штатов на восточном и западном побережьях объединились в два региональных пакта, чтобы скоординировать постепенное возобновление экономики, поскольку коронавирусный кризис, наконец, начал ослабевать.

К этому моменту в мире заразились 1,93 млн человек, умерли 120,4 тыс.