Свыше 1,5 млн. казахстанцев обратились в банки за отсрочками по займам

Ко вторнику в банки второго уровня и иные кредитные организации поступило 1 518 071 заявки на приостановление выплат по займам и микрокредитам, сообщило в среду агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

По его данным, 1 505 960 физических лиц подали заявки на отсрочку по займам и 12 111 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в кредитные организации для подачи заявки на отсрочку по кредитам в период чрезвычайного положения.

Одобрение на приостановление выплат получили 1 350 529 заемщиков, из которых 1 340 707 – физические лица, 9 822 субъекты МСБ, включая индивидуальных предпринимателей. Остальные заявки находятся на рассмотрении, и в течение 10 рабочих дней по ним будут приняты решения, уточняет агентство.

Кроме того, ко вторнику в 12 банков от субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей поступило 634 заявки на сумму 167,2 млн. тенге по программе льготного кредитования, запущенной в период действия режима ЧП. По информации агентства, к этому моменту одобрено 56 займов на сумму 32,6 млн. тенге.

Для реализации программы льготного кредитования субъектов МСБ выделено 600 млрд. тенге.

Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса действует в Казахстане с 16 марта. Накануне он был продлен до 1 мая.